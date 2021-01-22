В Татарстане подписали соглашение о сотрудничестве в создании судов на бетонной платформе

Сегодня перед началом коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ было подписано соглашение о сотрудничестве в проведении научно-технической работы по созданию судов на бетонной платформе для перевозки инертных грузов.

Соглашение подписали ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) Рашит Низамов, ректор Волжского государственного университета водного транспорта Игорь Кузьмичёв и генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Низамов пояснил «Реальному времени», что речные платформы будут изготавливаться из высокопрочных облегченных марок бетона. Они рассматриваются как альтернатива традиционным речным судам из металла для перевозки щебня, как как не подвергаются коррозии. Пока такие суда не эксплуатируются на Волге, но есть мировой опыт, пояснил Низамов.