Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сделал прививку от COVID-19

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сделал прививку от COVID-19
Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом он сообщил в своем Instagram.
— Записались вчера в электронном виде, а сегодня сделали. Следующая прививка через 21 день, — поделился он.
На сегодняшний день в Татарстане вакцину «Спутник V» получили 9 345 человек. Из них вторую дозу получили 1 876 татарстанцев.
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