Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сделал прививку от COVID-19

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом он сообщил в своем Instagram.

— Записались вчера в электронном виде, а сегодня сделали. Следующая прививка через 21 день, — поделился он.

На сегодняшний день в Татарстане вакцину «Спутник V» получили 9 345 человек. Из них вторую дозу получили 1 876 татарстанцев.



Татьяна Леухина