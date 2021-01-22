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Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сделал прививку от COVID-19

17:48, 22.01.2021 1
Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сделал прививку от COVID-19
Фото: instagram.com/khayrullinayrat

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом он сообщил в своем Instagram.

— Записались вчера в электронном виде, а сегодня сделали. Следующая прививка через 21 день, — поделился он.

На сегодняшний день в Татарстане вакцину «Спутник V» получили 9 345 человек. Из них вторую дозу получили 1 876 татарстанцев.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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