Прокуратура Татарстана грозит уголовными делами за дефицит лекарств
Потребовал исчерпывающих мер по обеспечению прав граждан на своевременное получение лекарств от сотрудников прокуратуры Татарстана сегодня глава ведомства Илдус Нафиков.
На заседании коллегии по итогам 2020 года и задачам на текущий год он ориентировал подчиненных привлекать ответственных за лекарства, но не исполняющих свой долг, к ответственности вплоть до уголовной, сообщает журналист «Реального времени».
Только за два последних месяца в прокуратуру РТ поступило почти 350 жалоб на отсутствие необходимых препаратов в аптечных сетях.
«Особо остро звучит проблема предоставления жизненно необходимых медикаментов, в первую очередь наиболее уязвимым категориям населения — детям и пожилым», — отметил Нафиков и добавил, что закон есть закон, а «жизнь и здоровье граждан не могут быть предметом торга».
Напомним, жители Татарстана и других регионов России столкнулись с дефицитом лекарств в аптеках осенью 2020 года.
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