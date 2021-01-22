Прокуратура Татарстана грозит уголовными делами за дефицит лекарств

Фото: Максим Платонов (архив)

Потребовал исчерпывающих мер по обеспечению прав граждан на своевременное получение лекарств от сотрудников прокуратуры Татарстана сегодня глава ведомства Илдус Нафиков.

На заседании коллегии по итогам 2020 года и задачам на текущий год он ориентировал подчиненных привлекать ответственных за лекарства, но не исполняющих свой долг, к ответственности вплоть до уголовной, сообщает журналист «Реального времени».

Только за два последних месяца в прокуратуру РТ поступило почти 350 жалоб на отсутствие необходимых препаратов в аптечных сетях.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Особо остро звучит проблема предоставления жизненно необходимых медикаментов, в первую очередь наиболее уязвимым категориям населения — детям и пожилым», — отметил Нафиков и добавил, что закон есть закон, а «жизнь и здоровье граждан не могут быть предметом торга».

Напомним, жители Татарстана и других регионов России столкнулись с дефицитом лекарств в аптеках осенью 2020 года.

