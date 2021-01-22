В воскресенье в Татарстан придет потепление

Синоптики Татарстана представили прогноз погоды на выходные и начало следующей недели. В ближайшие дни погода в республике будет определяться влиянием обширного североатлантического циклона, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

23 января, в субботу, Татарстан будет находиться в передней части циклона. Ночью сохранится холодная погода: от 14 до 19 градусов мороза, в северных и восточных районах РТ при прояснениях ожидается от -22 до -27 градусов. Местами небольшой снег, возможен туман.

Днем в субботу Татарстан будет в зоне теплого атмосферного фронта — прогнозируется снег, местами слабая метель, южный ветер порывами до 13 м/с. Температура составит от -7 до -12 градусов, на юго-западе республике -1—6 градусов.

24 января, в воскресенье, Татарстан попадет в теплый сектор циклона. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, утром и днем с дождем. Ночью в республике местами сохранится слабая метель.

В воскресенье в течение суток в отдельных районах Татарстана ожидается гололед. Ночью температура будет колебаться от -7 до -12 градусов, днем от -1 до +3 градусов.

25 января, в понедельник, в Татарстане прогнозируется очень теплая погода с небольшим дождем и мокрым снегом. Ожидается от -3 до +2 градусов. Синоптики отмечают, что средние температуры на 10—13 градусов превысят норму.

26 января, во вторник, по данным Гидрометцентра РТ, в республике сохранится очень теплая погода с небольшими осадками и дневными температурами около 0°. 27 января, в среду, прогнозируется понижение температур до слабоотрицательных значений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 22 января в европейскую часть России придет длительная оттепель с температурой на 9—10 градусов выше нормы. Она сохранится как минимум до середины следующей недели.

Татьяна Демина