Россия заплатит в бюджет WADA более 1 млн долларов

Россия заплатит в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) более 1 млн долларов, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Обязательный взнос для россиян составит 1 091 877 долларов. Такую же сумму заплатят в бюджет WADA Великобритания, Франция, Германия и Италия.

Больше всех внесет США, размер их взноса составит 2,9 млн долларов. Второе и третье место занимают Япония и Канада соответственно.

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение об отстранении России от крупных международных соревнований на 2 года за акт подмены и удаления данных в базе Московской антидопинговой лаборатории. Российские спортсмены смогут выступать на ОИ и чемпионатах мира лишь в нейтральном статусе.

Подробнее о санкциях в отношении России читайте в материале «Реального времени».