В Татарстане утвердили пятилетний план по предупреждению распространения гриппа и коронавируса

В Татарстане утвердили комплексный план профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения на территории РТ заболеваний гриппа, ОРВИ, коронавируса и внебольничными пневмониями на 2021—2026 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В списке присутствуют лечебно-диагностические мероприятия, в том числе лабораторные исследования материалов от больных коронавирусом и внебольничными пневмониями, эпидемиологический надзор за заболеваниями. Также в плане есть иммунопрофилактика, в том числе и коронавируса, а также организация и проведение оценки популяционного иммунитета к SARS CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) и гриппу.

Ранее Алексей Песошин утвердил план мероприятий по санитарной охране территории РТ от завоза и распространения инфекционных заболеваний.