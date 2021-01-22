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В Татарстане утвердили пятилетний план по предупреждению распространения гриппа и коронавируса

16:54, 22.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане утвердили пятилетний план по предупреждению распространения гриппа и коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане утвердили комплексный план профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения на территории РТ заболеваний гриппа, ОРВИ, коронавируса и внебольничными пневмониями на 2021—2026 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В списке присутствуют лечебно-диагностические мероприятия, в том числе лабораторные исследования материалов от больных коронавирусом и внебольничными пневмониями, эпидемиологический надзор за заболеваниями. Также в плане есть иммунопрофилактика, в том числе и коронавируса, а также организация и проведение оценки популяционного иммунитета к SARS CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) и гриппу.

Ранее Алексей Песошин утвердил план мероприятий по санитарной охране территории РТ от завоза и распространения инфекционных заболеваний.

ОбществоМедицина Татарстан
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