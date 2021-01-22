В России предложили продавать картофель «экономкласса»

Фото: Максим Платонов (архив)

Картофельный союз предложил торговым сетям продавать картофель «экономкласса», под которым подразумеваются корнеплоды широкого диапазона калибра от 35 мм до 55 мм, пишет «Коммерсант».

По словам руководителя аппарата союза Татьяны Губиной, это позволит производителям картофеля экономить на этапе его упаковки до 50%. Как следствие, это приведет к стабилизации цен на продукт, которые за год выросли на 40%.

По оценкам экспертов, реализация картофеля «экономкласса» позволит ввести в торговый оборот значительные объемы качественного картофеля и снизить его себестоимость.

Фото: Максим Платонов (архив)

На данный момент фермеры сортируют корнеплоды по размерам, и мелкий картофель не доходит до прилавков магазинов. При этом картофель меньшего калибра стоит на 15—20% ниже продукции размером в 50—70 мм.

Предложение уже направлено в Ассоциацию компаний розничной торговли и Союз независимых сетей (СНС).

В сентября прошлого года в Центральном Банке объяснили августовскую инфляцию в Татарстане ростом цен на картошку и апельсины.

Татьяна Демина