В Татарстане назвали возможные сроки смягчения «коронавирусных» ограничений

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что в РТ пока не будут ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса. По ее словам, в Татарстане и так действует минимальное количество ограничений по сравнению с другими регионами России.

Она сообщила, что в РТ будут наращивать темпы вакцинации и смотреть коллективный иммунитет: «И уже в зависимости от того, как будет уровень заболеваемости у нас идти к снижению параметров, ближе к весне мы посмотрим, насколько можно будет какие-то послабления ввести».

Маски точно придется носить до конца марта, подчеркнула Авдонина. Именно тогда заканчивается эпидемиологический сезон по заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом санитарными правилами масочный режим предусмотрен до начала 2022 года.

Ранее Авдонина сообщала, что масочный режим будет сохранен до конца «классического» подъема заболеваемости ОРВИ, то есть до марта — апреля 2021 года: «Масочный режим будет сохраняться. Весна — это 100%, а дальше, на летний период, мы посмотрим, как будет развиваться ситуация».