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Лейбл Элвина Грея оштрафовали за нарушения «антиковидных» мер на концерте в Казани

10:51, 22.01.2021
Лейбл Элвина Грея оштрафовали за нарушения «антиковидных» мер на концерте в Казани
Фото: Дмитрий Резнов

Вахитовский районный суд Казани оштрафовал на 200 тыс. рублей лейбл певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований на концерте в развлекательном комплексе «Пирамида» в Казани.

Штраф получило ООО «Музыкальный лейбл Элвин Грей», пишет «РБК Уфа».

Мероприятие прошло 9 декабря. По данным Роспотребнадзора, при проведении концерта не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавируса. Зрители не были в средствах индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию. Пришедшие на концерт сидели не на зрительских местах.

ОбществоКультура Татарстан
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