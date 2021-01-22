Лейбл Элвина Грея оштрафовали за нарушения «антиковидных» мер на концерте в Казани

Фото: Дмитрий Резнов

Вахитовский районный суд Казани оштрафовал на 200 тыс. рублей лейбл певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований на концерте в развлекательном комплексе «Пирамида» в Казани.

Штраф получило ООО «Музыкальный лейбл Элвин Грей», пишет «РБК Уфа».

Мероприятие прошло 9 декабря. По данным Роспотребнадзора, при проведении концерта не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавируса. Зрители не были в средствах индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию. Пришедшие на концерт сидели не на зрительских местах.