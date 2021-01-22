Детский омбудсмен Татарстана попросила родителей уберечь детей от «прогулки» 23 января

Фото: Максим Платонов (архив)

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась к родителям в преддверии запланированных по всей России на 23 января акций в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. По ее словам, не стоит недооценивать опасность предстоящих митингов.

«Даже ценой детских жизней провокаторы продолжат отрабатывать пункты своих методичек, и остановить наших детей от опасного шага можем только мы с вами, родители, бабушки и дедушки», — гласит сообщение на сайте уполномоченного по правам ребенка в РТ.



Волынец обратила внимание, что агитация детей и подростков к участию в акциях в поддержку Навального проходит не только в TikTok, но и других соцсетях и мессенджерах.

Фото: instagram.com/navalny

Напомним, в МВД по Татарстану предупредили жителей республики об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. Сотрудники правоохранительных органов будут незамедлительно реагировать на правонарушения и примут все необходимые меры для обеспечения правопорядка.



Также сторонников Навального о недопущении проведения незаконных акций и митингов предупредило Управление МВД РФ по Казани.

Помимо этого в Татарстане возбудили уголовное дело по факту распространения призывов к массовым беспорядкам на несогласованной уличной акции 23 января.

