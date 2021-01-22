Третья российская вакцина от коронавируса может поступить в Татарстан в феврале — марте

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков ожидает, что третья российская вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Чумакова, поступит в Татарстан в феврале — марте.

По его словам, в республике пройдут пострегистрационные испытания вакцины.

Ранее министр здравоохранения РТ Марат Садыков сообщил, что Татарстан выбрали в качестве пилотной площадки для проведения испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром им. Чумакова. Третья российская вакцина от коронавируса будет готова примерно в феврале текущего года.

Два дня назад центр им. Чумакова подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса.