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Третья российская вакцина от коронавируса может поступить в Татарстан в феврале — марте

12:12, 22.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Третья российская вакцина от коронавируса может поступить в Татарстан в феврале — марте
Фото: mos.ru

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков ожидает, что третья российская вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Чумакова, поступит в Татарстан в феврале — марте.

По его словам, в республике пройдут пострегистрационные испытания вакцины.

Ранее министр здравоохранения РТ Марат Садыков сообщил, что Татарстан выбрали в качестве пилотной площадки для проведения испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром им. Чумакова. Третья российская вакцина от коронавируса будет готова примерно в феврале текущего года.

Два дня назад центр им. Чумакова подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса.

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