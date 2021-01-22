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Стало известно о еще двух пострадавших при взрыве на нефтяном предприятии в Татарстане

16:16, 22.01.2021
Стало известно о еще двух пострадавших при взрыве на нефтяном предприятии в Татарстане
Фото: прокуратура РТ

Стало известно о еще двух пострадавших при взрыве в Сармановском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Выяснилось, что еще один рабочий получил перелом плечевой кости и ушиб грудной клетки. У второго пострадавшего, водителя большегруза (компрессора), — ссадины. Оба они обратились в больницу самостоятельно.

Таким образом, при взрыве погибли два человека, трое пострадали.

Напомним, что в Татарстане по факту ЧП в селе Большое Нуркеево Сармановского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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