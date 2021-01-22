Прокурор Татарстана поручил обратить внимание на развивающиеся преступные группы в малых городах

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков призвал прокуроров небольших городов и населенных пунктов обратить внимание на развитие криминальных групп. Об этом он завил на итоговой коллегии прокуратуры РТ.



Глава надзорного ведомства отметил, что правоохранительные органы много лет борются с повышением активности преступных формирований. По словам Нафикова, несмотря на то, что распространение влияния на Татарстан лиц, занимающих высшую иерархию в преступном мире, исключено, некоторые криминальные группы все же показывали свои «успехи».

Фото: Максим Платонов (архив)

«Полыхало» на Высокой Горе и в Зеленодольске. Да и в Казани было немало происшествий. Благодаря слаженной и оперативной работе удалось изобличить виновных и обеспечить неотвратимость наказания, но тревожные сигналы остаются», — сказал Нафиков.

Прокурор республики поставил задачу прокурорам небольших городов и обособленных населенных пунктов (Васильево, Карабаш, Джалиль, в Казани — Юдино, Аметьево и т.д.) обратить внимание на эту проблему.

«Все чаще криминал, получая отпор в Казани и Челнах, устремляет свои взоры на периферию и даже на сельскую местность. Реализуйте весь доступный арсенал полномочий по координации борьбы с преступностью, уголовному преследованию, надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью. Наладьте эффективную сплоченную работу органов власти и правопорядка!» — сказал Нафиков.



Ранее глава ведомства Илдус Нафиков потребовал исчерпывающих мер по обеспечению прав граждан на своевременное получение лекарств от сотрудников прокуратуры Татарстана.

Ольга Плешкова