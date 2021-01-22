Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала встречу сообщества штаба Навального в Казани
Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницу встречи митинга 23 января сторонников Алексея Навального в Казани.
«Данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.01.2021 №27-31-2021/Ид430-21», — говорится при попытке зайти на страницу встречи.
Страницы протестных акций заблокированы по всей стране.
Ранее в Кремле назвали недопустимыми призывы к участию в незаконных акциях детей и молодых людей.
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