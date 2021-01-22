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Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала встречу сообщества штаба Навального в Казани

15:53, 22.01.2021
Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала встречу сообщества штаба Навального в Казани
Фото: pixabay.com

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницу встречи митинга 23 января сторонников Алексея Навального в Казани.

«Данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.01.2021 №27-31-2021/Ид430-21», — говорится при попытке зайти на страницу встречи.

Фото: instagram.com/navalny

Страницы протестных акций заблокированы по всей стране.

Ранее в Кремле назвали недопустимыми призывы к участию в незаконных акциях детей и молодых людей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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