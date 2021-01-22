В Минздраве Татарстана рассказали о погибших и пострадавших при ЧП на нефтяном предприятии

В результате ЧП на нефтяном предприятии Татарстана два человека погибли на месте до приезда скорой помощи, один пострадал, сообщили «Реальному времени» в Минздраве РТ.

На место происшествия выезжала врачебная бригада СМП. Пострадавший в тяжелом состоянии — травмы верхних и нижних конечностей и грудной клетки — доставлен в БСМП Набережных Челнов.

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента. По предварительным данным, при проведении испытания воздухом произошел разрыв емкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО «Малые нефтяные компании Татарстана».