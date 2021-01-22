Строительство Казанского железнодорожного кольца начнется в 2022 году

Фото: Луиза Игнатьева

Соглашение о софинансировании строительства пригородного железнодорожного кольца вокруг Казани будет подписано в 2021 году. Оно предусматривается паритетное софинансирование проекта между Татарстаном и РЖД. Строительство первого участка начнется в 2022 году. Об этом стало известно на коллегии Миндортранса РТ.

Первый этап будет протяженностью 11,8 км, пропускная способность — 22 поезда. Общая протяженность составит 48 км. На строительство потратят 22,9 млрд, рассказал гендиректор АО «Содружество» Азат Ахметшин «Реальному времени».

Напомним, железная кольцевая дорога в столице Татарстана будет состоять из двух «полуколец» и строиться в два этапа. Подробнее о проекте — в материале «Реального времени».