Главное к утру: пародия на трек Моргенштерна от студентов Нижнекамска, Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 25 декабря:
- Счетная палата вычислила, что правительство РФ потратит в 2019—2024 годах 15,3 трлн рублей на мероприятия по борьбе с бедностью.
- Автоэксперты составили список марок, обладающих наиболее качественными двигателями. На первом месте в списке оказалась японская марка Mitsubishi. На втором месте в списке оказались моторы немецкой марки Mercedes-Benz. Замыкают топ-3 двигатели Volkswagen.
- Американский сервис Netflix удалил из своей библиотеки все фильмы, в которых снимался актер Джонни Депп. Официальных объяснений пока нет. Это может быть запоздалой реакцией на проигранный Деппом процесс по делу о клевете в отношении его бывшей супруги Эмбер Херд. Она утверждала, что муж ее избивал.
- Студенты Нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева и местная команда КВН решили обратить внимание на проблемы с общественным транспортом. Они сняли клип, пародирующий трек Моргенштерна и Тимати El Problemo.
- Власти Санкт-Петербурга разрешили открывать «зимние кафе» с 25 декабря по 10 января. Открытие таких кафе должно быть согласовано с властями, но в упрощенном порядке. Работа в ночное время не предполагается.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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