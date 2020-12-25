Эксперты составили список марок автомобилей с лучшими двигателями
Автоэксперты составили список марок, обладающих наиболее качественными двигателями. На первом месте в списке оказалась японская марка Mitsubishi.
Производитель диагностического оборудования проверял надежность двигателя по срабатыванию индикатора необходимости проверки двигателя, сообщает «За рулем».
На втором месте в списке оказались моторы немецкой марки Mercedes-Benz. Замыкают топ-3 двигатели Volkswagen.
Среди конкретных моделей лучшие показатели у Toyota Tacoma, которая не продается в России. Далее следуют Honda CR-V 2015 модельного года и Toyota Camry 2018 модельного года.Авто
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым