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Эксперты составили список марок автомобилей с лучшими двигателями

03:29, 25.12.2020
Эксперты составили список марок автомобилей с лучшими двигателями
Фото: Максим Платонов

Автоэксперты составили список марок, обладающих наиболее качественными двигателями. На первом месте в списке оказалась японская марка Mitsubishi.

Производитель диагностического оборудования проверял надежность двигателя по срабатыванию индикатора необходимости проверки двигателя, сообщает «За рулем».

На втором месте в списке оказались моторы немецкой марки Mercedes-Benz. Замыкают топ-3 двигатели Volkswagen.

Среди конкретных моделей лучшие показатели у Toyota Tacoma, которая не продается в России. Далее следуют Honda CR-V 2015 модельного года и Toyota Camry 2018 модельного года.

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