Новости бизнеса

19:48 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Нижнекамские студенты пожаловались на автобусы, сняв пародию на Моргенштерна

19:38, 24.12.2020
Нижнекамские студенты пожаловались на автобусы, сняв пародию на Моргенштерна
Фото: скриншот

Студенты Нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки им.Н.В. Лемаев и местная команда КВН решили обратить внимание на проблемы с общественным транспортом. Для этого они сняли клип, пародирующий трек Моргеншетрна и Тимати «El Problemo».

В песне нижнекамцы жалуются на долгое ожидание автобусов: «Эй проблема в городе с движеньем. ПАТП, услышь нас, нам нужно спасенье».

«Чтобы дождаться хоть какой-то автобус нужен час!», — говорится в описании ролика.

Ранее свой клип по мотивам творчества уфимского рэпера записал глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов.

БизнесТранспортОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем