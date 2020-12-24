Нижнекамские студенты пожаловались на автобусы, сняв пародию на Моргенштерна
Студенты Нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки им.Н.В. Лемаев и местная команда КВН решили обратить внимание на проблемы с общественным транспортом. Для этого они сняли клип, пародирующий трек Моргеншетрна и Тимати «El Problemo».
В песне нижнекамцы жалуются на долгое ожидание автобусов: «Эй проблема в городе с движеньем. ПАТП, услышь нас, нам нужно спасенье».
«Чтобы дождаться хоть какой-то автобус нужен час!», — говорится в описании ролика.
Ранее свой клип по мотивам творчества уфимского рэпера записал глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов.БизнесТранспортОбществоКультура Татарстан
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