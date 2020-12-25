Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом из своей библиотеки

Фото: Gage Skidmore / flickr.com

Американский сервис Netflix удалил из своей библиотеки все фильмы, в которых снимался актер Джонни Депп. Официальных объяснений пока нет.

Это может быть запоздалой реакцией на проигранный Деппом процесс по делу о клевете в отношении его бывшей супруги Эмбер Херд. Она утверждала, что муж ее избивал, пишут «РИА Новости».

Кинокомпания Warner Bros уже убрала актера из каста «Фантастических тварей 3». В очередном фильме из вселенной Гарри Поттера темного волшебника Гриндевальда теперь сыграет Мадс Миккельсен.