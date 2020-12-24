Власти Санкт-Петербурга разрешили открывать «зимние кафе» с 25 декабря

Фото: Максим Платонов (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменение в постановление, регулирующее правила благоустройства, которые позволяют предприятиям общепита организовать «зимние кафе» в период с 25 декабря по 10 января.

Согласно документу, занимаемая уличным кафе территория не должна превышать площадь самого предприятия общепита. Допускается размещение уличной мебели и зонтов, передает «Интерфакс».

Открытие таких кафе должно быть согласовано с властями, но в упрощенном порядке. Работа в ночное время не предполагается.

Ранее власти Петербурга сильно ограничили работу общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января кафе и бары смогут принимать посетителей только с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и баров приостанавливается, они смогут выполнять заказы навынос.