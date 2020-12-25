Правительство потратит на борьбу с бедностью более 15 трлн рублей

Фото: Илья Репин (архив)

Счетная палата вычислила, что правительство РФ потратит в 2019-2024 годах 15,3 трлн рублей на мероприятия 15,3 трлн рублей

«Общий объем финансирования данных мер составляет 15,294 трлн рублей в 2019-2024 годах: 89% финансирования мероприятий, связанных с национальными целями по росту реальных доходов и снижению уровня бедности (согласно основным направлениям деятельности правительства Российской Федерации и единому плану), или 26,6% финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ», — цитирует ТАСС анализ Счетной палаты.

Фото: Илья Репин (архив)

Как отмечает Счетная палата, в 2014-2018 годах доля всего объема социальных выплат, которую получали малоимущие семьи, находилась на уровне 22-26%.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил, что глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%, а за чертой бедности могут оказаться десятки миллионов человек.

