Врач назвала возможные причины отказа в вакцинации от коронавируса
Врачи могут отказать гражданам в прививке от COVID-19 по ряду оснований. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главврача городской поликлиники №2 департамента здравоохранения Москвы Наталью Шиндряеву.
В частности, отказ в вакцинации предусмотрен для лиц с острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) и лиц старше 60 лет. Противопоказана прививка от коронавируса гражданам, которые недавно сделали другую вакцину.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать в 70 поликлиниках города.
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