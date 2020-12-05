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Врач назвала возможные причины отказа в вакцинации от коронавируса

13:30, 05.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Врач назвала возможные причины отказа в вакцинации от коронавируса
Фото: mos.ru

Врачи могут отказать гражданам в прививке от COVID-19 по ряду оснований. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главврача городской поликлиники №2 департамента здравоохранения Москвы Наталью Шиндряеву.

В частности, отказ в вакцинации предусмотрен для лиц с острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) и лиц старше 60 лет. Противопоказана прививка от коронавируса гражданам, которые недавно сделали другую вакцину.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Напомним, что с сегодняшнего дня в Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать в 70 поликлиниках города.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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