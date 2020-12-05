Врач назвала возможные причины отказа в вакцинации от коронавируса

Врачи могут отказать гражданам в прививке от COVID-19 по ряду оснований. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главврача городской поликлиники №2 департамента здравоохранения Москвы Наталью Шиндряеву.

В частности, отказ в вакцинации предусмотрен для лиц с острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) и лиц старше 60 лет. Противопоказана прививка от коронавируса гражданам, которые недавно сделали другую вакцину.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Напомним, что с сегодняшнего дня в Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать в 70 поликлиниках города.



Татьяна Демина