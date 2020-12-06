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В России запатентовали робота для бесконтактного взятия анализов на коронавирус

01:31, 06.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России запатентовали робота для бесконтактного взятия анализов на коронавирус
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России запатентовали робота для бесконтактного забора анализов на COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергея Шептунова.

«Все доведено уже до образца, и в течение трех-четырех месяцев мы можем сделать готовое изделие, отправить на медицинские испытания. У нас готовность очень высокая, потому что потенциал достаточно серьезный», — заявил Шептунов.

Роботом при взятии анализа у человека управляет с помощью джойстика специальный лаборант. Сотрудник может видеть рот пациента через камеру в устройстве. При этой процедуре лаборант и пациент, у которого берется мазок, находятся в разных помещениях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам разработчиков, робота можно будет использовать не только в медучреждениях, но в аэропортах, киосках или даже в автомобиле.

Ранее в Иннополисе представили робота MedBot М-304, предназначенного для дезинфекции помещений.

Татьяна Демина
Технологии
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