Призывники из Татарстана отправились служить на Дальний Восток

Фото: Илья Репин (архив)

В субботу более 300 призывников из Татарстана отправились проходить службу на Дальнем Востоке. Всего с начала осеннего призыва в войска уже отправились более 2 тысяч человек.

«5 декабря 2020 года к местам прохождения военной службы со сборного пункта РТ отправились более 300 призывников в воинские части Восточного военного округа», — приводит «Татар-информ» слова представителя военного комиссариата Татарстана.

Призывники дважды сдавали тест на коронавирус: сначала в своем районе, а затем по прибытии на сборный пункт. Всего за осенний период планируется отправка 3 тысяч призывников из республики.

Напомним, что в связи с пандемией в республике следят за эпидобстановкой на призывных пунктах.