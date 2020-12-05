Призывники из Татарстана отправились служить на Дальний Восток
В субботу более 300 призывников из Татарстана отправились проходить службу на Дальнем Востоке. Всего с начала осеннего призыва в войска уже отправились более 2 тысяч человек.
«5 декабря 2020 года к местам прохождения военной службы со сборного пункта РТ отправились более 300 призывников в воинские части Восточного военного округа», — приводит «Татар-информ» слова представителя военного комиссариата Татарстана.
Призывники дважды сдавали тест на коронавирус: сначала в своем районе, а затем по прибытии на сборный пункт. Всего за осенний период планируется отправка 3 тысяч призывников из республики.
Напомним, что в связи с пандемией в республике следят за эпидобстановкой на призывных пунктах.Общество Татарстан
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