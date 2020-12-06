В Москве от коронавируса планируют вакцинировать от 6 до 7 миллионов человек

В Москве от коронавируса планируют вакцинировать от шести до семи миллионов граждан. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Мы должны вакцинировать на перспективу шесть-семь миллионов человек», — цитирует интервью Собянина для телеканала «Россия 1» его официальный сайт. По словам мэра Москвы, мощности прививочной кампании необходимо наращивать постепенно, отрабатывать механизмы цифровой записи и логистику доставки и хранения препарата.

Собянин также обратил внимание, что Москва стала первым городом в России, приступившим к массовой вакцинации. Он отметил, что в городе создается система третьего этапа испытания вакцины от коронавируса.

Фото: скриншот (архив)

Напомним, что прививки от COVID-19 в Москве начали делать 5 декабря. Вакцинироваться можно в 70 поликлиниках города. Самыми первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники.



Татьяна Демина