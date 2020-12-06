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В Москве от коронавируса планируют вакцинировать от 6 до 7 миллионов человек

09:37, 06.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Москве от коронавируса планируют вакцинировать от 6 до 7 миллионов человек
Фото: mos.ru

В Москве от коронавируса планируют вакцинировать от шести до семи миллионов граждан. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Мы должны вакцинировать на перспективу шесть-семь миллионов человек», — цитирует интервью Собянина для телеканала «Россия 1» его официальный сайт. По словам мэра Москвы, мощности прививочной кампании необходимо наращивать постепенно, отрабатывать механизмы цифровой записи и логистику доставки и хранения препарата.

Собянин также обратил внимание, что Москва стала первым городом в России, приступившим к массовой вакцинации. Он отметил, что в городе создается система третьего этапа испытания вакцины от коронавируса.

Фото: скриншот (архив)

Напомним, что прививки от COVID-19 в Москве начали делать 5 декабря. Вакцинироваться можно в 70 поликлиниках города. Самыми первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:51
    Ни где не нашел данных сколько человек вакцинировались от коронавируса в Москве за один день 5 декабря. Процесс, как мне кажется очень долгий. На то что бы вакцинировать 6-7 млн. человек уйдет не один месяц.
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