В Минздраве назвали максимальную стоимость вакцины «Спутник V»

В Минздраве объявили, сколько максимально НИЦ имени Гамалеи может просить за вакцину от коронавируса «Спутник V». Предельная отпускная цена составляет 1 942 рубля за два компонента.

«Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи», — передает ТАСС слова помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

По его словам, стоимость упаковки, в которой будут находиться пять двухкомпонентных наборов, составит 9 710 рублей.

Представитель Минздрава напомнил, что вакцинация для граждан РФ будет бесплатной. Ранее правительство включило вакцину в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.

Ранее главврач московской поликлиники рассказала, на каких основаниях медики могут отказать гражданам в «антиковидной» прививке.