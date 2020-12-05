Число жертв коронавируса в Татарстане выросло до 147

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане за сутки подтвердились еще три смерти от коронавируса. Таким образом с начала пандемии зафиксированы уже 147 летальных случаев.

На этот раз жертвами COVID-19 стали три женщины 1946-го, 1949-го и 1969-го годов рождения, передает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Татарстане.

Фото: Илья Репин (архив)

Вирус был установлен патологоанатомами.

За последние сутки в Татарстане официально зарегистрированы еще 88 заразившихся. С начала пандемии зафиксировано 10 775 случаев заражения COVID-19.

