Число жертв коронавируса в Татарстане выросло до 147
В Татарстане за сутки подтвердились еще три смерти от коронавируса. Таким образом с начала пандемии зафиксированы уже 147 летальных случаев.
На этот раз жертвами COVID-19 стали три женщины 1946-го, 1949-го и 1969-го годов рождения, передает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Татарстане.
Вирус был установлен патологоанатомами.
За последние сутки в Татарстане официально зарегистрированы еще 88 заразившихся. С начала пандемии зафиксировано 10 775 случаев заражения COVID-19.
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