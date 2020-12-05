Путин заявил, что борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных граждан
Президент России Владимир Путин отметил роль пандемии COVID-19 в сплочении населения страны.
«Борьба с эпидемией, дорогие друзья, действительно объединила, сплотила очень многих, миллионы людей, неравнодушных людей по всей стране», — цитирует «РИА Новости» главу государства.
Напомним, что за последние сутки в России выявили 28 782 новых случая коронавируса, что является новым рекордом. Общее количество заболевших россиян достигло 2 431 731 человек.
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