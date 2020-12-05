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Путин заявил, что борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных граждан

13:56, 05.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин заявил, что борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных граждан
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отметил роль пандемии COVID-19 в сплочении населения страны.

«Борьба с эпидемией, дорогие друзья, действительно объединила, сплотила очень многих, миллионы людей, неравнодушных людей по всей стране», — цитирует «РИА Новости» главу государства.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, что за последние сутки в России выявили 28 782 новых случая коронавируса, что является новым рекордом. Общее количество заболевших россиян достигло 2 431 731 человек.

Татьяна Демина
Общество
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