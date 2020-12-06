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Реаниматолог РКБ рассказал о пациентах с осложнениями после коронавируса

08:54, 06.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Реаниматолог РКБ рассказал о пациентах с осложнениями после коронавируса
Фото: Илья Репин

Среди осложнений, вызванных коронавирусом, у пациентов могут наблюдаться почечная недостаточность, потеря памяти, нервозность и шаткость походки. Об этом «Реальному времени» рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №1 РКБ Рустам Ахундов.

По словам реаниматолога, около половины пациентов отделения сейчас составляют люди, переболевшие COVID-19. Большая часть их них — пожилые. Их лечение дается сложнее всего, потому что у них большие поражения легких.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Врач также обратил внимание, что усложняют выздоровление хронические заболевания. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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