Российский эксперт рассказал о сверхраспространителях коронавируса

Наибольшую опасность как распространители COVID-19 представляют лица, в организме которых вирус активно размножается. По словам эксперта по биобезопасности, доктора медицинских наук, телеведущего Николая Дурманова, такие люди опаснее, чем пациенты с активными проявлениями болезни.

«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса», — рассказал Дурманов в интервью радио Sputnik.

По его словам, у таких людей симптомы заболевания могут не проявляться, но они активно переносят вирус, заражая окружающих. Выявить таких «сверхраспространителей» можно только с помощью ПЦР-теста.

Фото: realnoevremya.ru

В связи с этим эксперт призвал носить средства индивидуальной защиты и соблюдать все меры предосторожности даже при контакте с внешне здоровыми людьми.

О том, как события сверхраспространения вируса без высокоэффективного тестирования и отслеживания переносчиков заболевания могут сделать COVID-19 эндемичным, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина