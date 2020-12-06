В Казани активисты провели пикет против «антиковидных» ограничений
В субботу в Казани прошел пикет против ограничений, которые государство вводит для борьбы с коронавирусом. Организовали его активисты «Левого фронта».
Судя по снимкам, участники выражали недовольство дистанционным образованием. Также им не нравятся маски и перчатки.
Возможно, участники также отрицают существование COVID-19, поскольку в анонсе словосочетание «коронавирусная эпидемия» взято в кавычки.
Организаторы утверждают, что пикет был согласован с властями города.Общество Татарстан
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