В Казани активисты провели пикет против «антиковидных» ограничений

В субботу в Казани прошел пикет против ограничений, которые государство вводит для борьбы с коронавирусом. Организовали его активисты «Левого фронта».

Судя по снимкам, участники выражали недовольство дистанционным образованием. Также им не нравятся маски и перчатки.

Возможно, участники также отрицают существование COVID-19, поскольку в анонсе словосочетание «коронавирусная эпидемия» взято в кавычки.

Организаторы утверждают, что пикет был согласован с властями города.