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В Казани активисты провели пикет против «антиковидных» ограничений

05:28, 06.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани активисты провели пикет против «антиковидных» ограничений

В субботу в Казани прошел пикет против ограничений, которые государство вводит для борьбы с коронавирусом. Организовали его активисты «Левого фронта».

Судя по снимкам, участники выражали недовольство дистанционным образованием. Также им не нравятся маски и перчатки.

Возможно, участники также отрицают существование COVID-19, поскольку в анонсе словосочетание «коронавирусная эпидемия» взято в кавычки.

Организаторы утверждают, что пикет был согласован с властями города.

Общество Татарстан
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