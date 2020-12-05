Главное о коронавирусе на 5 декабря: Кыш Бабай с антителами, другие виды и новый антирекорд

Фото: Олег Тихонов

Кыш Бабай с антителами к коронавирусу

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 88 новых случаев коронавируса. Всего на 5 декабря в Татарстане зарегистрировано 10 775 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 9 418 человек, в том числе 58 за минувшие сутки. Умерли 144 человека.



Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что на следующей неделе в Татарстан поступит одна тысяча доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее в казанском Кремле сообщали о поступлении 3,7 тысячи доз.



В эфире Первого канала вышел сюжет, как в городской поликлинике №6 Набережных Челнов общаются с пациентами по WhatsApp. В условиях пандемии мессенджер там используется для приема вызовов и предоставления информации.



Фото: скриншот трансляции

В Спасском районе Татарстана в связи с распространением коронавируса пациентов начали принимать по телефону: при повышении температуры выше 37,5 градуса рекомендуется обращаться за медпомощью по номеру 8-937-347-91-13.

В Казани предлагают новогодние услуги Кыш Бабая и Кар Кызы с антителами на коронавирус. Татарские Дед Мороз и Снегурочка готовы устроить праздник для детей и лиц старше 65 лет, для которых в республике введена обязательная самоизоляция.



На фоне пандемии власти Татарстана поручили активизировать работу по организации новогодних мероприятий на открытом воздухе. По словам президента РТ Рустама Минниханова, «это будет намного лучше, нежели толпиться в закрытых помещениях».



Фото: Дмитрий Резнов

В Алькеевском районе РТ после капремонта открыли инфекционный корпус Базарно-Матакской ЦРБ. Он готов принять 12 пациентов.

Антитела не гарантируют защиту от коронавируса

За последние сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса, выздоровели 27 644 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 431 731 человека, а выздоровевших — до 1 916 396 человек.



Зафиксировано 508 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 42 684 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 78,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 550 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 528 491 человек.



В Москве 273 участника пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса заболели COVID-19 — это 1,5% от общего числа сделавших прививку. В мэрии города сообщили, что вакцинировались более 20 тыс. человек.



В Роспотребнадзоре назвали два главных фактора заражения COVID-19: состояние иммунной системы человека во время встречи с вирусом (наличие иммунодефицита) и его количество, попавшее в организм (выраженность вирусной нагрузки). Также эксперты ведомства заявили, что наличие антител даже в высоких количествах не гарантирует защиту от коронавируса.



Фото: Ринат Назметдинов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России замедлилось распространение коронавируса: по сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечена такая тенденция, возросло с 50 до 61.

Коронавирус назвали одной из причин снижения продаж новых iPhone 12 и 12 Pro в России. Спрос на новинки Apple упал в три раза по сравнению с прошлым годом.

На фоне пандемии коронавируса в России увеличивается количество школ, закрытых на карантин: на сегодняшний день закрыты 79 школ в 29 регионах, что составляет 0,2% от их общего числа. По данным Минпросвещения РФ, на сегодняшний день 20% российских школьников посещают занятия дистанционно.

Чемпионка Европы Алена Косторная пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию из-за заболевания COVID-19. Известно, что она переносит болезнь без симптомов. С соревнований снялась также спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.



Фото: nevasport.ru

Российский тренер Александр Жулин оценил пятый этап Кубка России по фигурному катанию как «самый коронавирусный этап за всю историю».

В ноябре наибольший прирост заболевших коронавирусом россиян выявили среди лиц в возрасте от 30 до 49 лет (+74%), и от 50 до 64 лет (+68%).

наибольший прирост заболевших коронавирусом россиян выявили среди лиц в возрасте от 30 до 49 лет (+74%), и от 50 до 64 лет (+68%). Российский врач рассказала, что после прививки от коронавируса у человека может наблюдаться слабость, повышенная сонливость и повышение температуры до 37 градусов, что является нормальной реакцией на вакцину.

В 81 регионе России власти запретили массовые мероприятия, ограничили работу общепита в ночное время и ввели самоизоляцию для лиц старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями из-за роста заболеваемости COVID-19.

В Москве началась вакцинация от коронавируса граждан из основных групп риска: медиков, учителей и работников соцслужб. Прививку можно сделать в 70 поликлиниках столицы.

РФПИ и Минздрав Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве по регистрации, производству и распространению российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Казахстане планируется произвести не менее 2 миллионов доз препарата.

Прокуратура Москвы выявила торговлю в интернете поддельными справками об отсутствии коронавируса. Справки продавали за 2,5 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Катастрофический 2021 год

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 65 925 374 человека, 1 519 050 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (14 371 633). На второй строчке — Индия (9 608 211), на третьей — Бразилия (6 533 968). Россия на четвертом месте (2 382 012), на пятом — Франция (2 321 703).



Больше всего смертей зафиксировано в США (278 996). За ними следуют Бразилия (175 964), Индия (139 700), Мексика (108 863) и Великобритания (60 714).



Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в следующем году человечество может столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом: из-за пандемии количество людей, находящихся на грани голодной смерти, выросло до 270 миллионов.

Вирусолог Ши Чжэнли из города Ухань, где был зарегистрирован первый случай COVID-19, заявила, что летучие мыши распространяют новые виды коронавируса. По ее словам, они могли передаться жителям Китая и странах Южной Азии.



Фото: eadaily.com

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что действие вакцины от коронавируса не будет длиться всю жизнь. Они не исключили возможности повторного заражения COVID-19.



Католическая церковь Англии и Уэльса призвала сделать прививку от коронавируса. Епископы заявили, что вакцинация не расценивается как грех.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 музеи Ватикана будут закрыты для посещения до 15 января 2021 года включительно. Ограничение распространяется на комплекс Папских вилл в летней резиденции Кастель-Гандольфо под Римом.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что страна проводит переговоры по поставкам вакцины от коронавируса Россией и Китаем. По его словам, он готов первым сделать прививку, чтобы показать пример гражданам.

Фото: zvezdaweekly.ru

Американские СМИ сообщили, что коронавирус в США мог появиться в декабре 2019 года, до первого официально зарегистрированного случая заболевания в Китае. Такие выводы сделаны на основе исследования крови американцев, собранной в декабре прошлого года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране «непроста, но под контролем». Мировую обстановку, вызванную пандемией, он оценил как напряженную.

Власти Исландии приняли решение впускать в страну туристов без прохождения ими самоизоляции и тестирования, если те докажут, что они переболели коронавирусом и выздоровели.

Татьяна Демина