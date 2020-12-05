Главное о коронавирусе на 5 декабря: Кыш Бабай с антителами, другие виды и новый антирекорд
Кыш Бабай с антителами к коронавирусу
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 88 новых случаев коронавируса. Всего на 5 декабря в Татарстане зарегистрировано 10 775 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 9 418 человек, в том числе 58 за минувшие сутки. Умерли 144 человека.
- Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что на следующей неделе в Татарстан поступит одна тысяча доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее в казанском Кремле сообщали о поступлении 3,7 тысячи доз.
- В эфире Первого канала вышел сюжет, как в городской поликлинике №6 Набережных Челнов общаются с пациентами по WhatsApp. В условиях пандемии мессенджер там используется для приема вызовов и предоставления информации.
- В Спасском районе Татарстана в связи с распространением коронавируса пациентов начали принимать по телефону: при повышении температуры выше 37,5 градуса рекомендуется обращаться за медпомощью по номеру 8-937-347-91-13.
- В Казани предлагают новогодние услуги Кыш Бабая и Кар Кызы с антителами на коронавирус. Татарские Дед Мороз и Снегурочка готовы устроить праздник для детей и лиц старше 65 лет, для которых в республике введена обязательная самоизоляция.
- На фоне пандемии власти Татарстана поручили активизировать работу по организации новогодних мероприятий на открытом воздухе. По словам президента РТ Рустама Минниханова, «это будет намного лучше, нежели толпиться в закрытых помещениях».
- В Алькеевском районе РТ после капремонта открыли инфекционный корпус Базарно-Матакской ЦРБ. Он готов принять 12 пациентов.
Антитела не гарантируют защиту от коронавируса
За последние сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса, выздоровели 27 644 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 431 731 человека, а выздоровевших — до 1 916 396 человек.
Зафиксировано 508 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 42 684 человека.
В России на сегодняшний день проведено более 78,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 550 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 528 491 человек.
- В Москве 273 участника пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса заболели COVID-19 — это 1,5% от общего числа сделавших прививку. В мэрии города сообщили, что вакцинировались более 20 тыс. человек.
- В Роспотребнадзоре назвали два главных фактора заражения COVID-19: состояние иммунной системы человека во время встречи с вирусом (наличие иммунодефицита) и его количество, попавшее в организм (выраженность вирусной нагрузки). Также эксперты ведомства заявили, что наличие антител даже в высоких количествах не гарантирует защиту от коронавируса.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России замедлилось распространение коронавируса: по сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечена такая тенденция, возросло с 50 до 61.
- Коронавирус назвали одной из причин снижения продаж новых iPhone 12 и 12 Pro в России. Спрос на новинки Apple упал в три раза по сравнению с прошлым годом.
- На фоне пандемии коронавируса в России увеличивается количество школ, закрытых на карантин: на сегодняшний день закрыты 79 школ в 29 регионах, что составляет 0,2% от их общего числа. По данным Минпросвещения РФ, на сегодняшний день 20% российских школьников посещают занятия дистанционно.
- Чемпионка Европы Алена Косторная пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию из-за заболевания COVID-19. Известно, что она переносит болезнь без симптомов. С соревнований снялась также спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
- Российский тренер Александр Жулин оценил пятый этап Кубка России по фигурному катанию как «самый коронавирусный этап за всю историю».
- В ноябре наибольший прирост заболевших коронавирусом россиян выявили среди лиц в возрасте от 30 до 49 лет (+74%), и от 50 до 64 лет (+68%).
- Российский врач рассказала, что после прививки от коронавируса у человека может наблюдаться слабость, повышенная сонливость и повышение температуры до 37 градусов, что является нормальной реакцией на вакцину.
- В 81 регионе России власти запретили массовые мероприятия, ограничили работу общепита в ночное время и ввели самоизоляцию для лиц старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями из-за роста заболеваемости COVID-19.
- В Москве началась вакцинация от коронавируса граждан из основных групп риска: медиков, учителей и работников соцслужб. Прививку можно сделать в 70 поликлиниках столицы.
- РФПИ и Минздрав Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве по регистрации, производству и распространению российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Казахстане планируется произвести не менее 2 миллионов доз препарата.
- Прокуратура Москвы выявила торговлю в интернете поддельными справками об отсутствии коронавируса. Справки продавали за 2,5 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Катастрофический 2021 год
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 65 925 374 человека, 1 519 050 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (14 371 633). На второй строчке — Индия (9 608 211), на третьей — Бразилия (6 533 968). Россия на четвертом месте (2 382 012), на пятом — Франция (2 321 703).
Больше всего смертей зафиксировано в США (278 996). За ними следуют Бразилия (175 964), Индия (139 700), Мексика (108 863) и Великобритания (60 714).
- Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в следующем году человечество может столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом: из-за пандемии количество людей, находящихся на грани голодной смерти, выросло до 270 миллионов.
- Вирусолог Ши Чжэнли из города Ухань, где был зарегистрирован первый случай COVID-19, заявила, что летучие мыши распространяют новые виды коронавируса. По ее словам, они могли передаться жителям Китая и странах Южной Азии.
- Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что действие вакцины от коронавируса не будет длиться всю жизнь. Они не исключили возможности повторного заражения COVID-19.
- Католическая церковь Англии и Уэльса призвала сделать прививку от коронавируса. Епископы заявили, что вакцинация не расценивается как грех.
- На фоне роста заболеваемости COVID-19 музеи Ватикана будут закрыты для посещения до 15 января 2021 года включительно. Ограничение распространяется на комплекс Папских вилл в летней резиденции Кастель-Гандольфо под Римом.
- Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что страна проводит переговоры по поставкам вакцины от коронавируса Россией и Китаем. По его словам, он готов первым сделать прививку, чтобы показать пример гражданам.
- Американские СМИ сообщили, что коронавирус в США мог появиться в декабре 2019 года, до первого официально зарегистрированного случая заболевания в Китае. Такие выводы сделаны на основе исследования крови американцев, собранной в декабре прошлого года.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране «непроста, но под контролем». Мировую обстановку, вызванную пандемией, он оценил как напряженную.
- Власти Исландии приняли решение впускать в страну туристов без прохождения ими самоизоляции и тестирования, если те докажут, что они переболели коронавирусом и выздоровели.
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