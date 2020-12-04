Косторная заразилась коронавирусом и пропустит этап Кубка России в Москве

Чемпионка Европы Алена Косторная пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию из-за болезни.

Фигуристка получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

«У нее положительный тест на коронавирус», — сказал Коган.

Фото: fsrussia.ru

По некоторым данным, Косторная переносит болезнь без симптомов. Ранее из-за положительного теста на коронавирус с этапа снялась Елизавета Туктамышева.

Пятый этап Кубка России состоится в Москве с 5 по 8 декабря. Все соревнования пройдут без зрителей.