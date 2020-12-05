В Татарстане поручили организовать площадки для проведения мероприятий на открытом воздухе

Фото: Дмитрий Резнов

Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании поручил активизировать работу по организации мероприятий на открытом воздухе. Об этом сообщает пресс-служба глава РТ.

«У нас больше возможностей на открытом пространстве. Необходимо подготовить площадки для проведения новогодних праздничных мероприятий, культурных и спортивных событий. Нужно создать для досуга граждан все необходимые условия. Это будет намного лучше, нежели толпиться в закрытых помещениях», — сказал Минниханов.

Ранее замглавы Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что в новогоднюю ночь никаких ограничений в части посещения открытых пространств — елок и снежных городков — нет: «У нас будут сохраняться ограничения на массовые мероприятия, которые будут проходить внутри помещений, пока это до 100 человек».