В ООН предрекли катастрофу в 2021 году

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что 2021 год станет катастрофичным для человечества. По его словам, в мире может случиться крупнейший за последние 75 лет гуманитарный кризис.

Причинами такой угрозы в ООН назвали пандемию коронавируса, из-за которой количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось до 270 миллионов, и спад в мировой экономике, сообщает «РИА Новости».

Преодолеть возможную катастрофу, по словам Бизли, поможет финансирование. Он призвал глав государств уделить повышенное внимание решению проблем дестабилизации, голода и миграции.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, президент РФ Владимир Путин заявил, что экспертам еще только предстоит в полной мере оценить масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока. По его словам, восстанавливать глобальную экономику предстоит долго.



Татьяна Демина