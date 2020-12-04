Пятый этап Кубка России по фигурному катанию назвали самым коронавирусным в истории

Российский тренер Александр Жулин высказался о массовом отказе российский фигуристов от участия в пятом этапе Кубка России из-за болезни.

«Это самый коронавирусный этап за всю историю», — сказал Жулин.

Александр Жулин. Фото: fsrussia.ru

При этом он назвал Камилу Валиеву главной фавориткой турнира.

«Отсутствие серьезных соперниц для Валиевой? На Камиле не отразится, есть у нее соперницы или нет. Она будет просто делать свое. Ее это точно не расслабит», — считает Жулин.

Напомним, ранее из-за положительных тестов на коронавирус с этапа Кубка России в Москве снялись чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Алена Косторная.