Пятый этап Кубка России по фигурному катанию назвали самым коронавирусным в истории
Российский тренер Александр Жулин высказался о массовом отказе российский фигуристов от участия в пятом этапе Кубка России из-за болезни.
«Это самый коронавирусный этап за всю историю», — сказал Жулин.
При этом он назвал Камилу Валиеву главной фавориткой турнира.
«Отсутствие серьезных соперниц для Валиевой? На Камиле не отразится, есть у нее соперницы или нет. Она будет просто делать свое. Ее это точно не расслабит», — считает Жулин.
Напомним, ранее из-за положительных тестов на коронавирус с этапа Кубка России в Москве снялись чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Алена Косторная.СпортФигурное катаниеОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым