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Пятый этап Кубка России по фигурному катанию назвали самым коронавирусным в истории

22:39, 04.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Пятый этап Кубка России по фигурному катанию назвали самым коронавирусным в истории
Фото: fsrussia.ru

Российский тренер Александр Жулин высказался о массовом отказе российский фигуристов от участия в пятом этапе Кубка России из-за болезни.

«Это самый коронавирусный этап за всю историю», — сказал Жулин.

Александр Жулин. Фото: fsrussia.ru

При этом он назвал Камилу Валиеву главной фавориткой турнира.

«Отсутствие серьезных соперниц для Валиевой? На Камиле не отразится, есть у нее соперницы или нет. Она будет просто делать свое. Ее это точно не расслабит», — считает Жулин.

Напомним, ранее из-за положительных тестов на коронавирус с этапа Кубка России в Москве снялись чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Алена Косторная.

СпортФигурное катаниеОбщество
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