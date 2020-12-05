Эксперт: антитела не гарантируют защиту от коронавируса

Наличие в организме человека антител даже в высоких количествах не гарантирует защиту от коронавируса. Об этом «Российской газете» рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, риск заражения зависит от двух главных факторов: состояния иммунной системы человека во время встречи с вирусом (наличие иммунодефицита) и количество вируса, попавшее в организм (выраженность вирусной нагрузки).

Эксперт сообщил, что при попадании в человеческий организм SARS-CoV-2, в нем вырабатываются различные антитела, что и позволяет выявить заражение коронавирусом. Так, наличие антител к белку N свидетельствует о том, что человек переболел, а антитела IgG к S-белку (спайк-белку) говорят о наличии защитного иммунитета.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что полученные антитела к коронавирусу не могут исчезнуть полностью.



Татьяна Демина