В России в три раза сократились продажи новых iPhone

За первые две недели с начала продаж новых iPhone 12 и 12 Pro люди купили примерно 48 тыс. устройств. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на отчет компании oneFactor.

Для сравнения, после старта продаж iPhone 11 и 11 Pro за первые две недели их купили в три раза больше. Причиной снижения спроса на новые гаджеты эксперты называют высокие цены на них, увеличение периода пользования устройствами, дефицит iPhone Pro и пандемию коронавируса.

Всего продажи Apple в России, по сравнению с концом прошлого года, снизились почти на 20%. Самый высокий спрос на новые iPhone в этом году зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Чечне.

apple.com

В целом спрос на новые телефоны у россиян по отношению к концу 2019 года упал на 15%.

Напомним, что в России продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали 23 октября.



Татьяна Демина