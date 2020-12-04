ВОЗ: вакцина от коронавируса не будет действовать всю жизнь

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что действие вакцины от коронавируса не будет длиться всю жизнь. Повторное заражение они считают весьма возможным.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что изобретение вакцин еще не означает конец пандемии, передает Reuters.

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Успокаиваться рано, поддержал его главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. По его словам, некоторым странам придется поддерживать очень строгие противоэпидемические меры.

Ранее иммунолог рассказал как коронавирус распространяется внутри семьи. Он подчеркнул, что симптомы проявляются не сразу и семья обязательно заразится, но это еще не означает опасность.