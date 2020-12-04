В Спасском районе РТ пациентов начали принимать по телефону

В Спасском районе Татарстана в связи с распространением коронавируса пациентов начали принимать по телефону. Об этом «Реальному времени» сообщили читатели.

В центральной больнице Спасского района РТ рекомендовали жителям обращаться за медпомощью по номеру 8-937-347-91-13 при повышении температуры выше 37,5 градуса.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в эфире Первого канала вышел сюжет, как в городской поликлинике №6 Набережных Челнов общаются с пациентами по WhatsApp. Там мессенджер используется для приема вызовов и дачи информации.



Татьяна Демина