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В Спасском районе РТ пациентов начали принимать по телефону

18:00, 04.12.2020
В Спасском районе РТ пациентов начали принимать по телефону
Фото: realnoevremya.ru

В Спасском районе Татарстана в связи с распространением коронавируса пациентов начали принимать по телефону. Об этом «Реальному времени» сообщили читатели.

В центральной больнице Спасского района РТ рекомендовали жителям обращаться за медпомощью по номеру 8-937-347-91-13 при повышении температуры выше 37,5 градуса.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в эфире Первого канала вышел сюжет, как в городской поликлинике №6 Набережных Челнов общаются с пациентами по WhatsApp. Там мессенджер используется для приема вызовов и дачи информации.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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