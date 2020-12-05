Вирусолог из Уханя предупредила о распространении новых видов коронавируса

Вирусолог Ши Чжэнли из города Ухань (Китай), где был зарегистрирован первый случай COVID-19, заявила, что летучие мыши распространяют новые виды коронавируса. Они передаются человеку, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы газеты The Guardian.

По ее словам, новые разновидности коронавируса имеют сходство с SARS-CoV-2, возбудителем COVID-19. Вирусолог предупредила, что вирусы могли получить распространение не только в Китае, но и странах Южной Азии.

Чжэнли отметила, что при передаче коронавируса от летучей мыши к человеку могло быть промежуточное звено — другое животное. По ее версии, заразить людей могли панголины (ящеры).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в ноябре в 13 регионах России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, в S-белке коронавируса выявили мутации. Однако ученые заверили, что мутации не влияют на патогенность и на тяжесть заболевания.



Татьяна Демина