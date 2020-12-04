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В Москве 273 участника испытаний «антиковидной» вакцины заболели коронавирусом

11:59, 04.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве 273 участника испытаний «антиковидной» вакцины заболели коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Москве 273 участника пострегистрационных испытаний вакцины против коронавирусной инфекции заболели COVID-19 — это 1,5% от общего числа сделавших прививку. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, дозы вакцины получили более 20 тысяч человек: «На сегодняшний день мы отфиксировали всего лишь 273 заболевших, это 1,5% от привитых, учитывая, что большая часть людей получала плацебо. Кто из них получал плацебо, мы на сегодняшний день не знаем».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что записаться на вакцинацию от коронавируса в городе можно будет с 4 декабря.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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