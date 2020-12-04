Бойкова и Козловский снялись с этапа Кубка России в Москве из-за болезни

Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пропустят пятый этап Кубка России по фигурному катанию в Москве из-за болезни партнерши. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Заявленные на московский турнир чемпионы Европы Александра Бойкова — Дмитрий Козловский в последний момент вынуждены были сняться с соревнований из-за простуды партнерши. На данный момент тесты на коронавирус Бойковой и Козловского отрицательные», — говорится в сообщении.

Фото: fsrussia.ru

Бойкова и Козловский действующие чемпионы Европы по фигурному катанию в категории спортивных пар. На предстоящем этапе они должны были выступить в роли одного из фаворитов соревнований.

Пятый этап Кубка России в Москве должен пройти с 5 по 8 декабря.

Ранее с соревнований из-за болезни снялись Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и еще ряд известных российских фигуристов.