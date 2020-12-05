В Алькеевском районе РТ после капремонта открыли инфекционный корпус ЦРБ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Алькеевском районе Татарстана после капремонта открыли инфекционный корпус Базарно-Матакской ЦРБ. Он рассчитан на 12 койко-мест общей площадью 700 кв. метров.

Как сообщают «Алькеевские вести», ремонт осуществлялся по республиканской программе. На обновление инфекционного корпуса их бюджета РТ потратили 62,1 млн рублей, в частности 21,3 млн рублей были направлены на приобретение медоборудования, в том числе аппаратов ИВЛ.

К ремонту инфекционного корпуса приступили в июне, сейчас он уже готовится принять первых пациентов. Все это время больных размещали в терапевтическом корпусе ЦРБ.

В ближайшем будущем в Алькеевском районе планируется ремонт поликлиники и строительство нового корпуса детского отделения.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в Казани за 100 дней построили новый корпус РКИБ. Четырехэтажный корпус больницы был открыт в августе. Он рассчитан на 232 койки, может разместить до 400—500 коек в случае возникновения особо опасных инфекций, в том числе 12 реанимационных.



Татьяна Демина