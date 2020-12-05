В России увеличилось количество школ, закрытых на карантин

На фоне пандемии коронавируса в России растет количество школ, закрытых на карантин. На сегодняшний день закрыто 79 школ в 29 регионах России.

В целом процент закрытых на карантин школ остается низким. По данным Telegram-канала Минпросвещения «Большая перемена РФ», в России закрыто 0,2% от общего числа школ (3 декабря этот показатель составлял 0,18%, 2 декабря — 0,16%, 1 декабря — 0,12%).

В одном регионе на сегодняшний день школы вышли с карантина. Ситуацию в образовательных учреждениях в Минпросвещения РФ оценили как стабильную.

По данным на 1 декабря, в Татарстане по причине простудных заболеваний на карантин ушли 10 классов в 8 школах республики.



Татьяна Демина