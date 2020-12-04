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Голикова заявила о снижении темпов распространения COVID-19

18:36, 04.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Голикова заявила о снижении темпов распространения COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России замедлилось распространение коронавируса.

«В среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции», — передает RT слова зампреда правительства.

По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения COVID-19 или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61. При этом регионов, в которых продолжается рост заболеваемости, стало меньше: 23 против прежних 33.

Накануне она заявляла, что ситуация с COVID-19 «зафиксировалась».

ОбществоМедицина Татарстан
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