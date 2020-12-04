Голикова заявила о снижении темпов распространения COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России замедлилось распространение коронавируса.
«В среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции», — передает RT слова зампреда правительства.
По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения COVID-19 или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61. При этом регионов, в которых продолжается рост заболеваемости, стало меньше: 23 против прежних 33.
Накануне она заявляла, что ситуация с COVID-19 «зафиксировалась».ОбществоМедицина Татарстан
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