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В Казани предлагают услуги Кыш Бабая с антителами к коронавирусу

08:53, 05.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани предлагают услуги Кыш Бабая с антителами к коронавирусу
Фото: Максим Платонов

В Казани появилось предложение с новогодними услугами Кыш Бабая и Кар Кызы с антителами на коронавирус. Соответствующее объявление размещено на сайте бесплатных объвлений «Авито».

Татарские дед Мороз и Снегурочка готовы выехать на дом за 10 тыс. рублей в час. Они готовы устроить праздник как для детей, так и для лиц старше 65 лет, для которых в Татарстане введена обязательная самоизоляция.

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«За их здоровье можете не переживать, у нас есть справка о наличии антител», — гласит объявление.

Ранее на «Авито» появилось объявление о поиске в Казани на утренники в детсад Деда Мороза и Снегурочки со справкой об отсутствии коронавируса и на антитела.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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