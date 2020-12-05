В Казани предлагают услуги Кыш Бабая с антителами к коронавирусу
В Казани появилось предложение с новогодними услугами Кыш Бабая и Кар Кызы с антителами на коронавирус. Соответствующее объявление размещено на сайте бесплатных объвлений «Авито».
Татарские дед Мороз и Снегурочка готовы выехать на дом за 10 тыс. рублей в час. Они готовы устроить праздник как для детей, так и для лиц старше 65 лет, для которых в Татарстане введена обязательная самоизоляция.
«За их здоровье можете не переживать, у нас есть справка о наличии антител», — гласит объявление.
Ранее на «Авито» появилось объявление о поиске в Казани на утренники в детсад Деда Мороза и Снегурочки со справкой об отсутствии коронавируса и на антитела.
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