Как в Челнах пациентов принимают по WhatsApp — сюжет Первого канала

Фото: скриншот трансляции

Первый канал показал, как в городской поликлинике №6 Набережных Челнов общаются с пациентами по WhatsApp. Мессенджер используется для приема вызовов и дачи информации. Такая мера связана с нагрузкой на телефонные линии.

скриншот трансляции

«Самое горячее время — с 7 до 10 утра. Количество звонков, которое поступает на наши линии одновременно, не в состоянии одномоментно обработать ни один оператор», — рассказал главный врач городской поликлиники №6 Нияз Музагитов.



Отмечается, что когда в поликлинике занято, то одновременно по номеру звонят и не могут дозвониться 20-30 человек. Если на звонок уходит 5—7 минут, то на ответ на сообщение — несколько секунд.

Ранее в Набережных Челнах врачи горбольницы №7 также начали принимать пациентов по WhatsApp. Из-за большой загруженности вызов врача на дом принимают не только по телефону, но и мессенджеру. Там же можно проконсультироваться со специалистом.