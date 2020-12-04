Главное о коронавирусе на 4 декабря: работа ресторанов Татарстана в Новый год, старт вакцинации в Москве

Возвращение студентов-медиков из Казахстана



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 86 новых случаев коронавируса. Всего на 4 декабря в Татарстане зарегистрировано 10 687 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 9 360 человек, в том числе 66 за минувшие сутки. Умерли 144 человека.

Кабмин Татарстана разрешил общепиту работать в новогоднюю ночь. Рестораны и бары смогут принимать посетителей до 3.00.

В Татарстане официально подтвердились еще три смертельных случая от коронавируса. Умерли трое мужчин 1943, 1957 и 1965 годов рождения.

В Елабуге судебные приставы на 5 суток опечатали акробатический парк. Таким образом организацию наказали за несоблюдение «антиковидных» ограничений. Проверка Роспотребнадзора показала, что начальство не измеряло температуру инструкторов, влажная уборка не проводилась, а спортивные снаряды не обрабатывались антисептиками.

Фото: r16.fssp.gov.ru

Прокуратура Челнов установила, что в горбольнице №5 в нерабочем состоянии находится рентгеновский компьютерный томограф GEOptima 520, необходимый для обследования пациентов с коронавирусом. Выявлено, что он до сих пор не установлен для использования.

В Татарстане расширили перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы о нарушении ограничений, введенных в период пандемии коронавируса. Составлять протоколы теперь имеют право начальники территориальных управлений, их заместители и руководители территориальных отделов Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора в Челнах призвали жителей автограда отказаться от проведения корпоративов на Новый год. Главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев призвал челнинцев встретить Новый год в кругу семьи в городе или на даче.

Фото: nabchelny.ru

Штаб Татарстана по борьбе с коронавирусом принимает решение об организации авиарейса, чтобы доставить студентов-медиков из Казахстана, которые обучаются в Татарстане. В ближайшее время они смогут продолжить обучение, в том числе заняться практикой, которая им необходима.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что жесткого регламента, чтобы сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», нет — достаточно обратиться к врачу по месту жительства, сдать тест на COVID-19 и антитела.

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере тысячи доз придет в Татарстан на следующей неделе. В первую очередь будут вакцинироваться медработники, в особенности те, которые работают с «ковидными» пациентами».

Фото: mos.ru

Разработка не менее 10 вакцин в России

За последние сутки в России выявлено 27 403 новых случая коронавируса, выздоровел 28 901 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 402 949 человек, а выздоровевших — до 1 888 752 человек.



Зафиксировано 569 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 42 176 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 78,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 533 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 524,4 тыс. человек.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране одновременно идет разработка не менее 10 вакцин. Она также упомянула о тестировании препарата «ЭпиВакКорона» в Казани и других городах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям российских регионов взять организацию вакцинации от COVID-19 под личный контроль. По его словам, принятие необходимых мер для безопасности и удобства граждан — прямая обязанность глав субъектов РФ.

Фото: government.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что записаться на вакцинацию от коронавируса в городе можно будет с 4 декабря. Пункты вакцинации от коронавируса в столице России будут открыты с 5 декабря. Первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники.

Власти Санкт-Петербурга попросили туристов воздержаться от посещения города на Новый год из-за пандемии коронавируса. Вице-губернатор Евгений Елин призвал гостей Петербурга позаботиться о своем здоровье и здоровье местных жителей.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что Минздрав России планирует уменьшить целевые показатели по снижению смертности нацпроекта «Демография» из-за пандемии коронавируса. Это необходимо для нивелирования негативных тенденций.

Фото: apcmed.ru

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1,2 млрд доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» от более 50 стран.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, как COVID-19 может распространяться внутри семьи. Симптомы коронавируса, если и проявляются, то не сразу после заражения. А пока их нет, человек спокойно общается со своей семьей. Чаще всего это никак не угрожает близким, поскольку между заражением и заболеванием есть большая разница. Заболеть можно, если присутствуют факторы, ослабляющие иммунную защиту организма. Например, человек мог перемерзнуть, перенервничать, злоупотребить алкоголем.

1,2 млрд доз «Спутник V» для 50 стран

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 65 220 856 человек, 1 506 250 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (14 139 703). На второй строчке — Индия (9 571 559), на третьей — Бразилия (6 487 084). Россия на четвертом месте (2 354 934), на пятом — Франция (2 310 271).



Больше всего смертей зафиксировано в США (276 316). За ними следуют Бразилия (175 270), Индия (139 188), Мексика (108 173) и Великобритания (60 210).



Евросоюз считает, что иностранные игроки, в частности Россия и Китай, распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса «с целью подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж».

В Узбекистан поступили образцы вакцины от COVID-19 «Спутник V» для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана.

Фото: xs.uz

Украинские СМИ сообщили, что в больницах Николаевской области пациенты с коронавирусом дерутся за кислород, чтобы подышать. Одна из бывших пациенток рассказала, что медперсонал в таких условиях делает все возможное, но кислорода не хватает: «Порой дышали несколько человек по очереди по 10—15 минут от одной точки. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило».

Правительство Таиланда рассматривает возможность временного отказа от массового туризма и увеличения средних расходов на душу населения для восстановления туристической отрасли после пандемии коронавируса.

Комендантский час, которые турецкие власти ввели из-за роста числа случаев коронавируса в стране, не будет распространяться на иностранных туристов. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

Маргарита Головатенко